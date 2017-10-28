В Баку в рамках Программы Концепции Оперативных Возможностей (ОСС) НАТО проведена самооценка 1-го уровня (SEL-1) по «Воспрещению действий в море» с Палубной группой Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана, объявленной в Объединение Совместных Сил, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Основная цель SEL-1 заключалась в проверке уровня взаимодействия и оснащения Палубной группы, объявленной в Объединение Совместных Сил, со стандартами Североатлантического альянса. Делегация командования Военно-морского штаба НАТО в Нортвуде в качестве наблюдателей приняла участие в проверке.

Отметим, что данная самооценка была проведена представителями Вооруженных сил Азербайджана и это является началом серий оценок по «Воспрещению действий в море» с Палубной группой ВМС.