Тысячи жителей Мадрида собрались на площади Колумба в центре столицы на манифестацию в поддержку единой Испании, передает РИА Новости с места событий.

Fotos: Concentración a favor de la unidad de España en la plaza de Colón de Madrid https://t.co/q86feE9EN2 pic.twitter.com/KuGTN52gU4 — Lucia Acosta (@Lucha_ACosta_) 28 октября 2017 г.

Большинство митингующих принесли с собой испанские флаги. Они скандировали лозунги в поддержку единства Испании и за силу конституции. Акция проходила мирно.

.@el_pais en #Periscope: Manifestación a favor de la unidad de España, este sábado en Madrid. Más información en el https://t.co/q6MrakQv0a — silvia garcia (@searcher721) 28 октября 2017 г.

Мероприятие организовал фонд по защите испанской нации. Решение выйти на манифестацию было принято после того, как власти Каталонии в одностороннем порядке провозгласили независимость от Испании.

Накануне резолюцию о независимости поддержали 70 депутатов каталонского парламента, десять человек выступили против, а двое не голосовали. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести в Каталонии прямое управление центральных властей. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета во главе с Карлесом Пучдемоном, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов 21 декабря.

Полномочия президента женералитета Рахой официально взял на себя, а затем делегировал их вице-премьеру Сорайе Саенс де Сантамарии.