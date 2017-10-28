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Многотысячная акция протеста против независимости Каталонии фото

 

Тысячи жителей Мадрида собрались на площади Колумба в центре столицы на манифестацию в поддержку единой Испании, передает РИА Новости с места событий.

Большинство митингующих принесли с собой испанские флаги. Они скандировали лозунги в поддержку единства Испании и за силу конституции. Акция проходила мирно.

Мероприятие организовал фонд по защите испанской нации. Решение выйти на манифестацию было принято после того, как власти Каталонии в одностороннем порядке провозгласили независимость от Испании. 

Накануне резолюцию о независимости поддержали 70 депутатов каталонского парламента, десять человек выступили против, а двое не голосовали. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести в Каталонии прямое управление центральных властей. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета во главе с Карлесом Пучдемоном, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов 21 декабря.

Полномочия президента женералитета Рахой официально взял на себя, а затем делегировал их вице-премьеру Сорайе Саенс де Сантамарии.

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