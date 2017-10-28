Мэр Анкары покинул свой пост по просьбе Эрдогана

Мэр Анкары Мелих Гекчек, занимавший эту должность с 1994 года, объявил в субботу о том, что он уходит в отставку по собственному желанию, сообщает газета Hurriyet.

"Я ухожу не потому, что был плохим мэром. Я это делаю потому, что президент Турции Тайип Эрдоган попросил меня об этом. Я подчиняюсь его приказам и покидаю свой пост", - приводит издание его слова.

В течение последнего месяца свои посты покинули мэр Стамбула Кадир Топбаш, глава города Дюздже Мехмет Келеш, мэр Нигде Фарук Айдоган и градоначальник Бурсы Реджеп Альтепе. Как отмечает газета Hurriyet, отставки мэров турецких городов связаны с объявленным президентом Турции Тайипом Эрдоганом курсом на "омоложение крови" в составе депутатов, политиков и мэров в республике. По данным издания, в настоящее время более 800 и 1397 глав регионов, городов и муниципалитетов являются членами правящей Партии справедливости и развития.