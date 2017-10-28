Пакистан сбил индийский разведывательный беспилотник

Вооруженные силы Пакистана сбили в подконтрольной Исламабаду части Кашмира индийский беспилотный квадрокоптер, который выполнял разведывательную миссию. Как сообщил глава службы по связям с общественностью пакистанских вооруженных сил генерал- майор Асиф Гафур, сбитый квадрокоптер находится в руках армии Пакистана, передает ТАСС.

"Индийский квадрокоптер, проникнувший для шпионажа через линию контроля в секторе Рахчикри, сбит пакистанскими стрелками", - приводит в субботу слова Гафура газета "Доон". По этой информации, инцидент произошел в пятницу вечером, генерал не сообщил других подробностей.

Индийская сторона пока не комментировала эту информацию.

Это уже второй подобный случай за последний год - в ноябре прошлого года Исламабад также заявил, что индийский беспилотный летательный аппарат залетел на 60 м на подконтрольную Пакистану территорию Кашмира и был сбит.

Территория древнего княжества Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. Из-за Кашмира произошли две из трех индо-пакистанских войн. На данный момент в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет Линия контроля.