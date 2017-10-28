Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня также подписал распоряжение о награждении орденом «Шохрат» депутата Мусы Джафар оглу Гасымлы, сообщает официальный сайт главы государства.
Он награжден за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о награждении орденом «За службу Отечеству» 2-й степени Хады Муса оглу Раджабли, сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно информации, депутат Х.Раджабли награжден за продолжительную плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджана.