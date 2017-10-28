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Запад готовит новую ловушку для Азербайджана?

Автор: Отдел информации 

Соглашение между Азербайджаном и Европейским Союзом о стратегическом партнерстве полностью устраивает армянскую сторону. С таким неожиданным заявлением выступил директор Армянского института по международным проблемам и вопросам безопасности Степан Сафарян.

Напомним, как ранее сообщал haqqin.az, европейский комиссар по вопросам расширения и политики соседства, Йоханнес Хан, рассказал о том, что переговоры по соглашению о стратегическом партнерстве между Евросоюзом и Азербайджаном должны завершиться в ближайшие месяцы. Новый документ должен заменить предыдущий от 1996 года и «в большей мере учитывает общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня и ЕС, и Азербайджан».

Степан Сафарян

Между тем, как выясняется, это может стать очередной ловушкой, о чем фактически проговорился Степан Сафарян в интервью «Лрагир». Прежде всего он отметил, что текст соглашения между Евросоюзом и Арменией полностью устраивает РА. «…Все, что касается чувствительных для нас вопросов, получило вполне четкие формулировки. Например, формулировки, касающиеся карабахского конфликта, которые даны в тексте, вполне приемлемы для руководства РА. Замечаний по этому поводу не было, так как речь шла о признании эксклюзивной роли Минской группы ОБСЕ, мирного урегулирования на основе международного права, что очень важно для Еревана, а также о трех принципах (неприменение силы, территориальная целостность и самоопределение), которые официальный Ереван признает как приемлемую основу для переговоров.

Об этом заявил также вице-председатель РПА, глава парламентской комиссии по внешним отношениям Армен Ашотян. Официальный Ереван высоко ценит то, что 28 стран ЕС, по сути, имеют общую позицию по принципам и формату карабахского урегулирования».

Кроме того, как рассказал Сафарян, опубликован и проект Итоговой декларации саммита Восточного партнерства, к которому у официального Еревана также нет претензий. «Тот же Армен Ашотян расценил его как приемлемый компромиссный вариант».

«…Азербайджан не сумел вынудить ЕС внести в текст опасные для отношений Армения-ЕС формулировки, так как не обладал для этого ни правовыми, ни политическими возможностями. Ни соглашение, ни текст Итоговой декларации в контентном плане не вызывают какой-либо озабоченности. Все чувствительные для Армении вопросы учтены полностью.

Скажу больше, происходит довольно значимое событие – если ЕС подпишет с Арменией документ с подобными формулировками, то в случае с Азербайджаном не может применить иные формулировки.

Думаю, Ереван может напрямую влиять на содержание соглашения Азербайджан-ЕС, не позволяя нежелательных формулировок. Так что, формулировки в тексте Армения-ЕС не без основания могут вызвать глубокое разочарование в Баку».

Армянский эксперт отметил, что азербайджанские СМИ уже несколько месяцев выражают недовольство в связи с тем, что, в отличие от Украины, Грузии и Молдовы, ЕС не настаивает на территориальной целостности Азербайджана и называет «Арцах» (кавычки наши- Ред.) спорной территорией.

«В этом плане Баку есть о чем задуматься, так как соглашение ЕС с Арменией станет судьбоносным и для Азербайджана», - уверен Сафарян.

Так будет ли в соглашении между ЕС и Азербайджаном отмечена необходимость соблюдения территориальной целостности Азербайджана? Или армянский эксперт прав, и это очередная ловушка для Баку?

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