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Саакашвили заявил о подготовке его экстрадиции в Грузию

 

Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявляет, что Генеральная прокуратура Украины готовит документы для его ареста и экстрадиции в Грузию, передает Интерфакс.

"В эти дни генпрокурор Луценко запустил процесс подготовки документов с целью моего ареста и экстрадиции в Грузию за действия периода моего президентства", - написал он сегодня на своей странице в Фейсбуке.

В июле президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили, который в то время находился за рубежом, украинского гражданства.

10 сентября Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые фактически прорвали границу.

24 октября генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что Государственная миграционная служба отказала в предоставлении Саакашвили статуса беженца и, как следствие, теперь "отсутствуют какие-либо специальные обстоятельства", которые могли бы сделать невозможной его депортацию или экстрадицию.

25 октября Саакашвили заявил, что получил документы от администрации президента Украины о лишении его гражданства и планирует обжаловать это в суде.

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