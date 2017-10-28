Багдад требует отвода пешмерга со спорных территорий

Федеральное правительство Ирака настаивает на отводе курдских военизированных формирований пешмерга со спорных территорий и передаче под контроль Багдада пограничных переходов. Об этом заявил в субботу глава Генштаба иракской армии генерал-лейтенант Усман аль-Ганми по результатам прошедших в Мосуле переговоров с командованием курдского ополчения, передает ТАСС.

"Соглашение достигнуто по ряду пунктов, однако командование силами пешмерга не дало окончательного согласия до получения его от администрации главы Иракского Курдистана Масуда Барзани, после этого они оповестят нас об окончательном решении", - приводит слова аль-Ганми новостной портал "Шафак ньюс".

Как подчеркнул иракский генерал, пешмерга должны отвести свои силы в пределы границы курдской автономии от 2003 года". По утверждению курдских СМИ, на ответ у пешмерга есть несколько часов, после чего ВС возобновят операцию на севере.

Официальный представитель канцелярии иракского премьера Саад аль-Хадиси заявил, что Багдад в рамках операции по восстановлению стабильности "намерен разместить иракских военных на территории вплоть до границы 2003 года". "Главная задача совместного комитета - подготовка размещения федеральных сил в пограничной зоне, избежав при этом столкновений с пешмерга", - указал чиновник.

В совещании со стороны Багдада приняли участие глава Генерального штаба ВС Ирака генерал-лейтенант Усман аль-Ганми, командующий контртеррористическими подразделениями ВС Абдель Гани аль-Асади, командующий силами Федеральной полиции генерал-лейтенант Раид Шакер Джоудат, командующий оперативным штабом провинции Найнава бригадный генерал Наджм аль-Джубури. Курдскую сторону представляли генеральный секретарь Министерства по делам пешмерга Джаббар Йавар, и. о. главы ведомства Карим Синджари, начальник штаба пешмерга генерал-лейтенант Джамаль Имники. Встреча прошла под эгидой контртеррористической коалиции во главе с США.