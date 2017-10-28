Известный азербайджанский боец Чингиз Аллазов, ставший в этом году первым на постсоветском пространстве обладателем пояса К-1 Grand Prix Japan, рассказывает о своем происхождении, о первой поездке в Баку и о том, почему он всегда будет выступать под флагом Беларуси.

«Я был маленьким и слабым мальчиком, который любил смотреть фильмы с Брюсом Ли, Ван Даммом и другими актерами того времени, - вспоминает многократный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу в интервью белорусской «Трибуне». - В клуб «Чинук» меня привел отец просто для того, чтобы я стал сильным мужчиной, который может постоять за себя и свою семью. Мне тогда было 9 лет. Моим первым тренером стал Александр Николаевич Ковтик. Начиналось все вот так».

По словам Аллазова, знаменитый Забит Самедов приходится ему родственником.

«Моя мама – домохозяйка, а папа раньше занимался бизнесом, но сейчас он не работает. Теперь я во главе нашей семьи. Я ее обеспечиваю. Еще у меня есть две старшие сестры, но они уже замужем и о них заботятся их мужья. Со спортом в нашей семье никто, кроме меня, не связан.

Когда я пришел в «Чинук», в том районе, где находился клуб, жили мои троюродные братья. Их четверо, они все тренировались, но профессиональным бойцом из них стал только Рамиль Новрузов.

Еще в «Чинуке» тренировались Забит Самедов, Руслан Мамедов и Тенгиз Гасанов. Все эти бойцы начинали вместе. Я был среди них самым младшим. Они все ходили к Пясецкому, а я – к Ковтику, и бывали дни, когда мы в одной группе тренировались. И с того момента мы всегда были вместе.

Мне часто задают вопросы о том, где моя родина. Просто я как-то в социальных сетях выставил фото, что я на родине – в своем селе на границе Азербайджана и Грузии. Село называется Джандари, находится оно в Гардабанском районе Грузии. Еще Забит Самедов оттуда родом. Все, кто жил в этом селе – родственники. Так что кто-кто, а Забит реально мой родственник (улыбается). Я его считаю своим старшим братом и своим дядей.

И когда я выставил это фото, меня все начали спрашивать: «Почему так? Ведь ты азербайджанец, а пишешь, что родина - Грузия». Много обсуждений ведется о том, где моя родина, где я живу и под каким флагом выступаю. Я выступаю только под белорусским флагом, но моя родина – это село Джандари на границе Грузии и Азербайджана. Я грузинский азербайджанец. У нас есть и такие, и я один из них. Но национальность моя – азербайджанец. Я не буду это отрицать и утверждать, что я чистокровный белорус. Но сейчас я здесь. Я азербайджанец, но выступаю за Беларусь».

В Беларусь семья Чингиза переехала в середине 90-х

«У нас дедушка тогда был в Беларуси, - продолжает 24-летний спортсмен. - Не знаю, какие у него тут дела были, но в то время много людей из Грузии, Азербайджана переезжали. Кто в Москву, кто в Минск и занимались разным бизнесом. Когда моя семья переехала, мне было 9 месяцев, и с тех пор я здесь. В Беларуси я ходил и в ясельную группу, и в садик, закончил среднюю школу, техникум и университет. Получается, что я полностью прошел жизнь белоруса, был воспитан как белорус, но во мне есть понятия азербайджанской национальности».

Был период, когда Аллазова даже лишили гражданства Беларуси, но затем ему удалось уладить этот вопрос.

«Это была очень долгая история, связанная с гражданством моего отца. У меня все члены семьи были гражданами Республики Беларусь, но получилось так, что отца лишили гражданства. Причем лишили не только нашу семью, но и многих других азербайджанцев, потому что человек, который выдавал документы, оказался мошенником, и спустя 10 лет гражданства лишили всех, кому он подписывал эти документы.

В то время мне предлагали получить гражданство Грузии – это вообще легко можно было сделать, ведь я там родился, у меня свидетельство о рождении грузинское. Но я решил подождать. На какое-то время мне даже дали паспорт лица без гражданства. Когда я с ним летал, на таможне часто не могли понять, что это за коричневый паспорт (улыбается).

Я отнесся адекватно ко всей той ситуации, послушал госорганы, и через полгода мне вернули паспорт гражданина Республики Беларусь. А потом и отцу вернули гражданство. Сейчас нет никаких проблем с этим, потому что официально я и моя семья прожили на территории Беларуси больше шести лет без каких-либо нарушений. У нас же есть документ, который подтверждает дату переезда в Беларусь, и все эти данные официально открыты».

В Баку спортсмен впервые побывал в прошлом году.

«Я просто погрузился в другой мир. Баку – очень красивый город. Он чище, чем Минск? Нет, я считаю, что Минск – самый чистый город. Я много где побывал, но чище нашей столицы города не видел. Когда я был в Баку, я особо долго по улицам не гулял, в основном ездил на машине, смотрел на город, и он меня впечатлил. Там много высотных зданий, культура, определенно, другая. Но я больше тяготею к европейскому образу жизни, если честно. Я много раз был в Европе, проводил там бои и поэтому хорошо знаю достопримечательности Милана, Парижа и других городов.

В Азербайджане культура вообще другая. Именно культура людей, их поведение. Все-таки мне комфортнее находиться в Беларуси, потому что здесь свободнее. Я вырос здесь, привык быть здесь, и где бы я ни был, в какой бы точке мира ни находился, я всегда хочу вернуться домой, в Беларусь. Потому что все мои родные находятся здесь. Сравнивать Азербайджан с Беларусью мне тяжело, потому что я не много времени находился в Баку, но точно могу сказать, что это та страна, куда я могу прилететь, побыть какое-то время и улететь обратно в Беларусь.

В своем родном селе я тоже побывал в прошлом году, спустя 15 лет. Я туда летал каждое лето вместе с родителями, когда был маленьким. Мне тогда 8-9 лет было, я толком и не помню ничего. И когда я в прошлом году приехал туда, то погрузился в эту атмосферу и увидел восхищенные взгляды детей, почувствовал, как они болеют за меня. Я такого давно не видел. Эти дети гордились мной. Это, наверное, самые лучшие фанаты в мире. Хотя у них в деревне нет ничего, никаких спортивных секций. У меня даже в планах есть открыть там спортивный зал. У нас так принято, что, когда ты взрослеешь и становишься мужчиной, ты должен сделать что-то для своего народа. Я туда поехал, чтобы изучить, что им нужно, и сделать это для своей деревни. Поэтому я хочу открыть там маленький зал, чтобы дети могли бесплатно тренироваться. У меня есть люди, которые занимаются этим вопросом.

Еще я уже покрасил там полностью мечеть и изнутри всю отделку сделал. Это было моей мечтой. В нашем селе был человек по имени Сейд Яхъя (к сожалению, он умер неделю назад). Все, кто родился там, в том числе и Забит Самедов, к нему ездили, молились и просили у него совета. Это как посланник Аллаха. Получилось, что к нему все ездили, а я за столько-то лет только раз смог к нему прийти. Я сел и просто спросил: «Что для вас сделать?». Он сам разговаривать не мог, ему было тяжело, но с ним был человек, который ему помогал. Он сказал, чтобы я перед отъездом зашел в мечеть помолиться. Я зашел, и мне там сказали, что вот здесь покрасить надо. Я перед отлетом попросил моего человека, который там находится, чтобы он занялся этим вопросом. Позже мы подумаем насчет зала».

По словам Чингиза Аллазова, поначалу его азербайджанским поклонникам не очень нравилось, что он выступает за Беларусь.

«Я выходил под белорусским флагом, и везде интересовались: «Почему флаг белорусский?». Потом я пару раз в интервью сказал, что вырос в Беларуси, поэтому я выступаю под белорусским флагом, тем более мои тренеры – белорусы, но при этом все знают, что я - азербайджанец. Когда я выиграл К-1, у меня за одну ночь появилось столько фанатов с постсоветского пространства, в том числе из Азербайджана и Беларуси, что я просто не ожидал. У меня в соцсетях, может, тысячу сообщений новых пришло. В инстаграме мой Stories посмотрело на 15 тысяч человек больше, чем обычно. Было очень много комментариев, и очень много от азербайджанцев».

Говоря о Забите Самедове, Чингиз подчеркнул, что его родственник связал свою жизнь с Азербайджаном.

«Забит выступал и под белорусским, и под грузинским, и под турецким флагами. Я настроен выступать за Беларусь, как бы то ни было. Белорусский флаг всегда будет со мной. У меня были шорты с флагами Азербайджана и Беларуси – это все знают. Я могу набить азербайджанский флаг, но на ринг выходить буду только под белорусским. Или под двумя флагами. А Забит свою жизнь связал с Азербайджаном, он большую часть времени проводит в Баку. Почти всю свою семью он перевез туда. Ему нужно делать свое имя в Баку. Он думал о будущем, и он свое будущее захотел связать именно с Азербайджаном, а не с Беларусью.

А все слухи насчет клуба «Ахмат», о том, что Забит состоит в этой команде, это правда. У Забита есть имя, он может многое привнести в чеченский тайский бокс и кикбоксинг. Но я никогда не думал в том направлении, потому что у меня другое направление – глобальное. Направление в мир. У меня мечта – быть первым в мире. Это не то что мечта, это цель. Мы в десятке были в прошлом году, а сейчас мы в пятерке. Сейчас все ожидают моих боев с тремя или четырьмя лучшими бойцами в мире, потому что я один из топов в своем весе. Мое направление – это мировой рейтинг, потому что в постсоветском рейтинге я уже всем все доказал, а в мировом еще надо поработать».