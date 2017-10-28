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Шеф Пентагона: «Северная Корея получит сокрушительный ответ»

 

Любая атака на США или союзников со стороны Пхеньяна встретит мощный, эффективный и сокрушительный военный ответ, об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис по итогам его переговоров с южнокорейским коллегой Сон Ёном Му, передает РИА Новости.

«Не ошибитесь, любая атака на Соединенные Штаты или наших союзников потерпит поражение. Любое использование ядерного оружия Севером будет сопровождаться массированным военным ответом, эффективным и сокрушительным», — сказал генерал, его слова приводит пресс-служба Пентагона в документе, поступившем в распоряжение агентства.

Визит Мэттиса в Сеул начался 27 октября. Консультации военных ведомств проходят в преддверии визита в Южную Корею президента США Дональда Трампа.

Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

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