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Президент Египта сменил генералов армии и спецслужб

 

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сегодня издал указ о смене главы генштаба страны, а также отправил в отставку руководителя службы национальной безопасности и других высокопоставленных офицеров МВД, передает РИА Новости.

Новым главой генерального штаба египетской армии стал Мухаммед Хигази. Его предшественник Махмуд Хигази, согласно заявлению администрации египетского лидера, назначен советником президента по стратегическому планированию и управлению кризисами.

Перестановки в Минобороны и МВД Египта произошли спустя неделю после нападения террористов на силовиков в пустыне к югу от Каира.

В минувшую пятницу сводный отряд полиции из представителей сил общей безопасности, уголовного сыска и сил специального назначения проводили операцию по обезвреживанию террористической ячейки, скрывавшейся в пустынном районе эль-Вахат. Эти боевики подозревались в подготовке терактов. Однако по дороге к предполагаемому лагерю боевиков колонна с полицейскими была атакована, в том числе, с применением минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

МВД официально заявило о 16 погибших в бою с террористами полицейских, 13 пострадавших и 15 ликвидированных боевиках. Одного офицера полиции разыскивают до сих пор.

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