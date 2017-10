Барзани покидает свой пост

Глава Иракского Курдистана Масуд Барзани в послании региональному парламенту заявит о своем отказе оставаться на посту после завершения мандата в ноябре. Об этом сообщил в Twitter советник курдского лидера Хемин Хаврами, передает ТАСС.

President Barzani called for Parliament/ President elections on12/7 to be held in Nov 1. Parliament extended its work 4 two seasons. President Barzani refused to get any extension, or any amendments. He sent a letter to the Parliament today. Parliament convene Tomorrow.