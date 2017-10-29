Украинские ветераны готовы воевать за единство Испании

Организация «Всеукраинский союз ветеранов разместила на своей странице в Facebook сообщение, в котором заявила о формировании батальона для защиты единства Испании, готового выступить по первому требованию, а также пообещала поддержку испанскому королю Филиппу VI, сообщает «Лента.ру».

«Когда в 2014 году угроза сепаратизма появилась на востоке Украины, граждане Испании бок о бок с украинскими добровольцами и с оружием в руках защищали нашу свободу и независимость. Поддержать испанских братьев, когда аналогичная угроза возникла в Испании, — наш священный долг», — сказано в сообщении, размещенном на странице организации.

Также указывается, что «попытки расколоть испанское государство являются преступлением против демократии и Европы». «300 украинских добровольцев готовы отправиться в Испанию, чтобы это остановить», — утверждается в посте.

Свое воззвание ветераны АТО завершили фразой «Іспанія понад усе! (Испания превыше всего! —ред.)».