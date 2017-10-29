Путин позвонил Эрдогану

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с главой Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает издание Sabah.
В ходе беседы были обсуждены двусторонние отношения, а также ситуация в Сирии.
Было подчеркнуто, что необходимо предпринимать шаги для еще большего укрепления торговых отношений стран.
Лидеры стран, оценивая ситуацию в Идлибе, подчеркнули необходимость координации совместных действий.
Владимир Путин также поздравил Эрдогана с национальным праздником Турции – Днем Республики.