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Хуситы грозят нанести ракетный удар по Абу-Даби

 

Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) выступило с угрозами атаковать столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби и расширить боевые действия на территории Саудовской Аравии. Об этом, как передал в субботу телеканал Al Sumaria, заявил официальный представитель движения хуситов Мухаммед Абдель Салям.

"Абу-Даби - наша основная военная цель и прямая цель для наших баллистических ракет", - сказал официальный представитель хуситов.

Кроме того, по словам Абдель Саляма, отряды "Ансар Аллах" усилят "боевые операции на границе с Саудовской Аравией и будут проводить их на территории королевства".

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

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Хуситы грозят нанести ракетный удар по Абу-Даби
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