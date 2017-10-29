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Грузия получит азербайджанский газ по новому маршруту

 

В первую неделю ноября Грузия начнет получать азербайджанский природный газ по новому маршруту, сообщает Грузия Online.

В информации говорится, что реализация геополитического проекта - расширение Южно-Кавказского газопровода, представляющего важное значение для Грузии, находится на стадии завершения.

"Уже на следующей неделе Грузия получит азербайджанский газ по новому маршруту. "Голубое топливо" поступит в Турцию по расширенному газопроводу в следующем году. В 2020 году после завершения строительства Трансадриатического газопровода (TAP) природный газ из Южного Кавказа будет поставляться в европейские страны", - говорится в сообщении.

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