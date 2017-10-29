США помешают поставкам российского оружия в Азербайджан?

Новые санкции США помешают возможным поставкам оружия в Азербайджан, так как дают широкие возможности по наказанию всех торгующих с этими компаниями.

Об этом в беседе с haqqin.az заявил главный редактор российского журнала «Экспорт вооружений», эксперт Центра анализа стратегий и технологий Андрей Фролов.

Отметим, вчера в Госдепартаменте США заявили о возможном влиянии новых санкций на экспорт российского оружия.

«Новые антироссийские санкции могут коснуться продажи Россией высокотехнологичных образцов оружия третьим странам. Об этом журналистам заявил высокопоставленный представитель Госдепа, которого цитировало РИА «Новости».

По его словам, «этот раздел закона затрагивает существенные транзакции с лицами в оборонном и разведывательном секторе правительства РФ, что может включать и продажи высокотехнологичного оружия по всему миру».

Госдеп обнародовал санкционный список из 33 российских компаний ОПК, включая «Миг», «Сухой», «Калашников», «Ижмаш», «Ростех», «Туполев», «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Вертолеты России», «Алмаз-Антей» и другие. Под ограничения также попали ФСБ, СВР, ГРУ, АНО «ПО КСИ», компании ЦОР и «Специальный технологический центр».

Ранее этот список опубликовала газета The New York Times. Представители администрации Трампа пояснили NYT, что список сам по себе не является ужесточением санкций, но в него включены организации, «которые являются частью или работают в интересах оборонных или разведывательных ведомств правительства Российской Федерации».

По словам Андрея Фролова, ситуация серьезная. «И чем дальше, тем, видимо, будет хуже. И это надолго», - отметил собеседник.