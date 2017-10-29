Соловьев обвинил Венедиктова в травле

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев в беседе с kp.ru обвинил главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова в травле.

«Венедиктов и "Эхо Москвы" по большому счету начали травлю журналистов ВГТРК и меня лично. Эта травля не только в СМИ. Они еще пытаются подключить и следственные органы», — сказал он.

«Хотелось бы им напомнить, как они себя вели, когда погибли наши товарищи в Донбассе, как они себя вели, когда рухнул самолет в Сочи. Хотелось бы просто им напомнить, что жизнь длинная и у всех очень хорошая память», — добавил Соловьев.