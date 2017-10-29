Трамп просит опубликовать письма Клинтон

Президент США Дональд Трамп обратился к Госдепартаменту с призывом ускорить публикацию писем экс-госсекретаря и экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон, сообщает CNN со ссылкой на официальных лиц.

По данным телеканала, в распоряжении Госдепа находится около 40 тыс. страниц документов, в которых содержится служебная переписка Клинтон с личной электронной почты.

Ранее Клинтон назвала переписку с личной почты самой важной и большой своей ошибкой, из-за которой она, по ее мнению, проиграла в президентской гонке.