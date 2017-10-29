Барзани уходит в отставку

Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани, занимавший этот пост со времени его учреждения в 2005 году, собирается уйти в отставку спустя месяц после того, как провел референдум о независимости.

Барзани не будет продлевать свои президентские полномочия, срок которых истекает 1 ноября. Как сообщают курдские СМИ, об этом будет объявлено уже в воскресенье - в парламенте зачитают его обращение.

В письме, отправленном в курдский парламент еще в субботу, Барзани предлагает провести реформу власти.

План предполагает разделение президентских полномочий между правительством, парламентом и судебной системой.