НАТО: Странам Европы угрожают ракеты Северной Кореи

Европейские страны находятся в пределах досягаемости ракет Северной Кореи, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Страны НАТО также находятся под угрозой. НАТО располагает возможностями и решимостью нанести контрудар», — рассказал глава альянса.
При этом Столтенберг указал на необходимость продолжать переговоры по северокорейской проблеме.
Ранее были обнародованы данные доклада Исследовательской службы Конгресса США, в котором говорится, что в случае возобновления вооруженного конфликта на Корейском полуострове жертвами первых дней войны станут от 30 тысяч до 300 тысяч человек. Война непосредственно затронет 25 миллионов человек, живущих по обе стороны границы.