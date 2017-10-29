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НАТО: Странам Европы угрожают ракеты Северной Кореи

 

Европейские страны находятся в пределах досягаемости ракет Северной Кореи, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Страны НАТО также находятся под угрозой. НАТО располагает возможностями и решимостью нанести контрудар», — рассказал глава альянса.

При этом Столтенберг указал на необходимость продолжать переговоры по северокорейской проблеме.

Ранее были обнародованы данные доклада Исследовательской службы Конгресса США, в котором говорится, что в случае возобновления вооруженного конфликта на Корейском полуострове жертвами первых дней войны станут от 30 тысяч до 300 тысяч человек. Война непосредственно затронет 25 миллионов человек, живущих по обе стороны границы.

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