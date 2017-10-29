Стрельба в Киеве

В Киеве в результате конфликта в ресторане произошла стрельба, сообщается в Facebook киевской полиции.

"В 19:37 на линию 102 поступила информация о том, что в ресторане по ул. Евгения Коновальца в Печерском районе возник конфликт между четырьмя неизвестными", — написали полицейские на своей странице в соцсети.

По словам правоохранительных органов, пострадавший получил огнестрельное ранение в голову, после чего его незамедлительно госпитализировали.

Также известно, что подозреваемые скрылись с места происшествия. На данный момент там работает оперативно-следственная группа.