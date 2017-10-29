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А теперь Совет Европы без ума от азербайджанских судов

Автор: Отдел информации 

Совет Европы наградил Азербайджан особой премией за развитие судебной системы.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Совета Европы, четыре самых прогрессивных проекта Европы в сферах юстиции и судебной системы были награждены СЕ.

Среди стран, удостоенных этой авторитетной награды, есть и Азербайджан, имеющий достижения в сфере судебной системы. На конкурсе Азербайджан принял участие с проектом под названием "Пульс суда: Революция в управлении", являющимся составной частью электронного суда Судебно-правового совета Азербайджана. Данный проект был высоко оценен европейскими экспертами. Другие три проекта были представлены соответственно Норвегией, Болгарией и Италией.

Отметим, что конкурс "Хрустальные весы правосудия", состоявшийся 27 октября в преддверии празднования Дня юстиции Европы, проводится Советом Европы с 2005 года. В рамках этого конкурса отбираются и награждаются самые передовые и эффективные проекты по практике юстиции и судебной системы в 47 государствах - членах Совета Европы.

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