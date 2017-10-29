А теперь Совет Европы без ума от азербайджанских судов

Совет Европы наградил Азербайджан особой премией за развитие судебной системы.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Совета Европы, четыре самых прогрессивных проекта Европы в сферах юстиции и судебной системы были награждены СЕ.

Среди стран, удостоенных этой авторитетной награды, есть и Азербайджан, имеющий достижения в сфере судебной системы. На конкурсе Азербайджан принял участие с проектом под названием "Пульс суда: Революция в управлении", являющимся составной частью электронного суда Судебно-правового совета Азербайджана. Данный проект был высоко оценен европейскими экспертами. Другие три проекта были представлены соответственно Норвегией, Болгарией и Италией.

Отметим, что конкурс "Хрустальные весы правосудия", состоявшийся 27 октября в преддверии празднования Дня юстиции Европы, проводится Советом Европы с 2005 года. В рамках этого конкурса отбираются и награждаются самые передовые и эффективные проекты по практике юстиции и судебной системы в 47 государствах - членах Совета Европы.