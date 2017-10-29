На рынке в поселке «8-й километр» (ОАО «Торговый центр №4») утром 25 октября продавцов мелкой утвари и одежды заставили покинуть торговые ларьки и вынести свой товар на пустырь за рынком. К сносу торговых рядов были привлечены сотрудники полиции. А 26 октября между торговцами, отказавшимися покидать свои точки, и сотрудниками полиции совместно с руководством рынка разразился конфликт.

В знак протеста против сноса ларьков торговцы перекрыли дорогу к рынку, однако полицейские смогли их оттеснить. В ходе противостояния некоторым торговцам из-за переживаний стало плохо с сердцем, и на место происшествия была вызвана скорая помощь.

Обо всем этом haqqin.az рассказали владельцы снесенных ларьков. По их словам, половине из 350 владельцев объектов было позволено вернуться, судьба же остальных остается под вопросом.

Корреспондент haqqin.az побывала на этом рынке. Множество ларьков там действительно уже снесены, а их место заняли бродячие торговцы, которые продают свой товар с рук.

Часть владельцев снесенных ларьков занималась упаковкой своего товара. Мы попытались с ними поговорить.

«Да у всех нас есть жалобы. Весь базар недоволен. И мой ларек снесли. Я пыталась этого не допустить, плакала, кричала, на землю перед своим объектом ложилась – ничего не помогло. Меня все равно выволокли из ларька. Работать не дают!», - возмущается женщина, торговавшая разной бытовой мелочью.

О том, что на рынок пришли представители прессы и ведут съемку, тут же доложили его руководству. Мы это поняли сразу, увидев, что нас сопровождают молодые люди, одетые в черное. В их присутствии женщина, что жаловалась нам, тут же начала кричать, что «никаких жалоб у меня нет. Нам вернули наши объекты».

Нам удалось ускользнуть от наблюдателей, и мы прошли за рынок, где владельцы снесенных ларьков пытались собрать из оставшихся частей новые ларьки. Подошел один из торговцев и сказал, что им не разрешают оставаться на рынке.

«Сказали, чтобы мы собирали вещи и проваливали отсюда, все равно никто не разрешит вернуться», - сообщил он собравшимся.

Людей буквально прорвало, все наперебой пытались выразить свое возмущение.

«Нам не дают работать, лишают куска хлеба. Говорят, что мы дорогу перекрыли и поэтому наши ларьки снесли. Сегодня некоторых вернули обратно, а другим пообещали найти место на рынке. А где они эти места найдут? Там иголке негде упасть. Кого-то выгонят, что ли, чтобы меня вернуть? Нас 150 человек осталось на улице. В чем мы виноваты? Эта дорога десятилетиями была в таком состоянии, а они только сейчас о ней вспомнили. Мы понимаем, что проход должен быть свободным, но нам-то что делать? У меня в кармане 20 копеек всего осталось», - говорит торговец по имени Эмиль.

«Мы зарабатывали мелкой торговлей. То есть если я ничего не продам, то денег у меня не будет. Поверьте, я уже два дня ложусь спать голодным. Не дает покоя мысль – если мой ларек не восстановят, чем я буду кормить своих детей? И так в последнее время я, можно сказать, на руководство рынка работал, себе почти ничего не оставалось, все уходило на арендную плату. Платил за квадратный метр 25 манатов в день, а это не шутка», - жалуется другой торговец.

Все возмущаются, что руководители рынка отказываются с ними говорить. Торговцев принял глава Исполнительной власти района Ариф Гасымов и пообещал, что их проблемы решат.

Один из торговцев, отказавшийся назвать свое имя, утверждает, что проблема заключается в том, что новые руководители рынка и исполнительная власть района не могут поделить между собой деньги, которые собирают с рыночных торговцев.

«Видимо, рыночное начальство мало отстегивает исполнительной власти или вообще не хочет платить. Вот глава района и распорядился снести наши ларьки. Они между собой воюют, а мы остались без куска хлеба», - сетует наш собеседник.

Владельцы снесенных объектов рассказали, что по всему рынку установлены камеры, и поэтому они боятся жаловаться. И действительно, когда мы хотели провести фотосъемку, к нам тут же подошли сотрудники полиции и потребовали, чтобы мы прекратили это, мол, на рынке снимать запрещено.

Работники рынка, представившиеся нам как Рагим и Фамиль, заявили, что ларьки снесены по указанию главы Исполнительной власти Низаминского района.

«Это он приказал. Здесь проезжая часть, по которой из-за этих ларьков ни скорая, ни пожарные не могут проехать. Поэтому мы и снесли ларьки», - сказали они.