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Азербайджанские орнитологи о массовом истреблении птиц оперативно

Автор: Записал Джейхун Наджафов, собкор 

Представленные в отчете международной организация Bird Life International сведения о массовом истреблении водоплавающих птиц в Азербайджане не соответствуют действительности. Более того, возникает подозрение, что ситуацию намерено исказили, представив как катастрофическую, утверждает руководитель общественной организации «Экология и защита птиц Азербайджана» Ильяс Бабаев.

Напомним, что международная организация по защите птиц и сохранении среды их обитания Bird Life International обнародовала отчет «The killing 2.0, A View to a Kill», в котором говорится, что наихудшая в Европе ситуация с охраной водоплавающих и хищных птиц сложилась в Азербайджане, где редкие птицы массово уничтожаются вследствие незаконной охоты.

Азербайджанские орнитологи считают, что исследования Bird Life Internationa в нашей стране проводились достаточно поверхностно, причем по неизвестной методике. В результате были опубликованы ничем не подтвержденные данные.

К исследованиям не были привлечены ответственные за эту сферу структуры Азербайджана. Никто не спросил их мнения, не затребовал их данных.

Все это дает повод полагать, что распространение сведений о массовом истребление птиц в Азербайджане является продуманной провокацией.

По мнению И.Бабаева, фальсификации истинного положения способствовали, ради личных интересов, некоторые лица из Общества орнитологов Азербайджана, которые выдают себя за представителей BirdLife International в стране.

«Насколько я знаю, представителям Общества орнитологов предлагали войти в созданный при Минэкологии общественный совет, что дало бы возможность высказывать свою позицию и влиять на решения в сфере орнитологии. Однако это их не устраивало. В действительности Общество орнитологов - никому не известная в стране организация, занятая лишь освоением средств, выделяемых ей международными организациями», - подчеркнул И.Бабаев. 

Что же касается озабоченности Bird Life International ситуацией с птицами в Азербайджане, от случаев браконьерства, запрещенной законом охоты не застрахована ни одна страна мира. Существует эта проблема и у нас, однако за последние 15 лет были предприняты значительные меры для ликвидации этого явления.

В частности, только за охотничий  сезон 2016-2017 года соответствующие структуры Минэкологии за незаконную охоту задержали 339 человек, из которых 323 - местные граждане, а 16 - иностранцы. У них изъято 283 единиц огнестрельного оружия,  1028 патронов. Общая сумма штрафов составила 289107 манатов. По действующему законодательству, за охоту в заповедниках предусмотрен в три раза больший штраф, чем на не охраняемых территориях.

Специалист-орнитолог также сообщил, что за последние 5 лет значительно снизилось предоставление разрешений на отстрел водоплавающих птиц. Целью этой меры является как защита объектов охоты, так и предотвращение браконьерства.  При выдаче разрешений учитываются такие факторы, как число желающих охотиться, лимит на объекты охоты, уровень браконьерства и др.

«Что же касается цифр, указанных в отчете международной организации, то отстрелять за 3-4 месяца миграции пернатых такое их количество практически не возможно. То, что это абсурдно, скажет любой специалист», - возмущается И.Бабаев.

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