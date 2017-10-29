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У армян новый покровитель – «Няша»

Автор: Заур Расулзаде, отдел политики 

Похоже, у армян появился новый покровитель в лице блондинки из Госдумы РФ. Разумеется, это поражающая всех своими умозаключениями Наталья Поклонская, которую российский сегмент соцсетей прозвал «Няшей».

На этот раз она сочла необходимым высказаться по поводу фильма российского режиссера Алексея Учителя «Матильда», проведя аналогию с отрицанием «геноцида армян» и Холокоста.

Няша, она же Поклонская

«Такое неприкрытое духовное вредительство сродни тому, если бы режиссёру Учителю поручили снять фильм о Холокосте, а он показал бы эту трагедию через постельные сцены и в итоге заявил зрителю, что его на самом деле не было и это все выдумка. Тоже можно сказать и о «геноциде армян» или в фильме о Великой отечественной войне показать, что ее выиграли американцы», — написала блондинка-депутат на своей странице в Facebook

Эта очередная глубокая философская мысль бывшего генпрокурора Крыма вынуждает согласиться с мнением немалого числа как известных, так и рядовых граждан Украины и России, что у Поклонской наблюдаются явные психические отклонения .

Недавно этот знаменитый российский юрист-депутат поведала телеканалу «Звезда», что она напрямую «общается» с Николаем II. Причем дама считает, что сделать это может каждый, при этом ничего «визуализировать не надо». Как объяснила Поклонская, любой человек, который приходит в храм, чтобы помолиться святым, способен точно так же поговорить на духовном уровне и с императором.

В общем, не зря глава Меджлиса крымскоготатарского народа Рефат Чубаров посоветовал не обращать внимания на заявление этой девушки.

А украинский политолог Владимир Воля в беседе с haqqin.az вообще считает, что Поклонская «явно нуждается в медицинской помощи. Помимо этого у нее и большие проблемы с образованием. Она, например, заявила, что были соблюдены все формальные законные процедуры при ее выходе из гражданства Украины. Якобы Янукович в конце марта 2014 года подписал соответствующий указ. Хотя Янукович тогда уже был недееспособен как президент. Но что поделать - есть такие люди, которые любят своими глупостями привлекать к себе внимание».

Ну а что касается армян, то у Поклонской с ними давняя нежная дружба, еще с Крыма.

Татары даже говорят, что она ненавидит все тюркское, и в этом немалую роль играет ее армянское окружение.

Ну а теперь армяне вполне могут использовать ее для проталкивания своих бредовых идей. Не исключено, что в один прекрасный день мы увидим Поклонскую на демонстрации с иконами царя и армянских католикосов.

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