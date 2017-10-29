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Хан и Мамедгулиев не верят в европейскую Армению

Автор: Заур Расулзаде, отдел политики 

В последнее время Ереван усиленно уверял своих европейских партнеров, что не видит препятствий для подписания нового соглашения с ЕС, но, судя по всему, армянские власти на его заключение так и не решатся.

Вместе с тем и Евросоюз окончательно не определился  - так уж ему необходимо ассоциированное членстве Армении в организации. Как уже сообщал накануне haqqin.az, на Гражданском форуме Восточного партнерства в столице Эстонии Таллине комиссар Европейского союза по политике соседства и расширения Йоханнес Хан заявил, что подписание Соглашения о расширенном и всеобъемлющем партнёрстве между Арменией и ЕС «может быть отложено». Комиссар, правда, заверил, что документ «однозначно будет подписан», но, возможно, не на ноябрьском саммите Восточного партнерства в Брюсселе, как предполагалось сначала, а «чуть позже».

Йоханнес Хан

С чем связано такое оттягивание вхождения Армении в систему экономических и политических связей ЕС Хан не уточняет, отметив, однако, что условия предоставления Евросоюзом бюджетных средств на реформы в Армении будут крайне строгими.

Ранее чиновники в Ереване и Брюсселе отмечали, что подписание договора станет основой для двусторонних отношений на ближайшие годы.

Тем временем армянские оппозиционеры вообще считают, что власти Армении откажутся от подписания этого документа. Секретарь парламентской фракции блока «Царукян» Ваге Энфиаджян заявил в интервью «Радио Свобода», что Армении не привыкать уходить от своих международных обязательств.

«В 2013 году официальный Ереван не подписал  Соглашение об ассоциации с ЕС, переговоры вокруг которого велись три с половиной года. Из неожиданного заявления президента Армении Сержа Саргсяна, сделанного им в Москве после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, граждане Армении тогда узнали, что принято решение присоединиться к инициированному Россией Таможенному союзу. У Армении нет внешней политики, ее определяют в Кремле. Видимо, и на этот раз в Москве дали понять Армении, что там недовольны ее отношениями с ЕС», - делает вывод В.Энфиаджян.

Такого же мнения придерживается и политолог Ануш Седракян, которая считает, что речь идет об «элементарном страхе», поскольку из РФ может поступить указание и соглашение опять затянется.

«Посмотрите, что делает Москва: доводит подписание документа до последнего дня, потом резко запрещает. А почему они не делают этого заранее? По одной простой причине - чтобы рейтинг Армении в международных инстанциях резко упал. Получается, что это – государство, которое не сдерживает своего слова, с низким международным рейтингом. И это, естественно, поскольку чем меньше международный рейтинг Армении, тем больше зависимость от Москвы», - подчеркнула А.Седракян.

А судя по заявлениям министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского, сделанным им в Ереване на прошлой неделе, Армению ожидают новые испытания. Подчеркнув, что он прибыл в страну не только в качестве главы польского МИД, но и как представитель Евросоюза и НАТО, Ващиковский остановился на взаимоотношениях Армения - НАТО и Армения - ЕС. Он, в частности, поинтересовался мнением Еревана относительно взаимоотношений с Западом.

Ващиковский в Ереване

Придавая большое значение предстоящему саммиту Восточного партнерства ЕС в Брюсселе, Ващиковский намекнул на перспективу членства Армении в Европейском Союзе.

«Мы обсудили текст заявления, а также возможность улучшения программы Восточного партнерства, учитывая пожелания Польши и, надеюсь, пожелания Армении. А также то, как в рамках этой программы можно создать конкретные условия для членства в ЕС, поскольку пока Восточное партнерство далеко от того, чтобы быть совершенным инструментом, и эта программа не предлагает реальных перспектив членства в ЕС », - заявил министр иностранных дел Польши.

Заявления польского министра, в частности, его намеки на перспективы членства Армении в ЕС могут стать причиной раздражения РФ. Вне сомнений, что для Москвы подобная перспектива нежелательна, и она всеми доступными методами будет бороться против этого.

Скептически отнесся к сближению Еревана и ЕС и замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

«Вообще армянская сторона привыкла уходить от своих обязательств. Думаю, такое произойдет и на тот раз», - сказал он.

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