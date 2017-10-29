«… Я только этого боялась, а он именно так и поступил со мной. Говорила, что покончу с собой, но он продолжал насиловать меня. То душил, то ножом угрожал. Я не выдержала, спустилась во двор и выпила бутылку уксуса», - рассказывает 26-летняя жительница Бинагадинского района Аида Мамедова (имя и фамилия изменены - Ред.).

В Республиканском токсикологическом центре девушку спасли, но при обследовании выяснилось, что Аида перенесла инфаркт. В настоящее время прокуратура Бинагадинского района проводит следствие по ее делу.

Корреспондент haqqin.az встретилась с ней в приюте общественной организации «Темиз дунья».

- Искала работу и разместила объявления об этом в Facebook. Вскоре от какого-то творческого центра пришло приглашение о «дружбе». Я его приняла, а через некоторое время мне сообщили, что у них есть вакансия, и пригласили прийти. Отправилась туда и там познакомилась с молодым человеком. Он взял мой номер телефона, и уже тем же вечером написал, что я ему понравилась и он намерен на мне жениться. Мы месяц переписывались. А потом он прислал сватов, и моя семья дала согласие на брак. Но однажды, узнав, что я дома одна, пришел и сразу, схватив меня за горло, швырнул на пол. Я пыталась сопротивляться, но он был намного сильнее и изнасиловал меня.

- Ты поэтому решилась на самоубийство?

- Не понимаю, почему он так со мной поступил. Спросила у парня, он заявил, что это чтобы я не могла уйти от него. Я чувствовала себя униженной и оскорбленной, но никому не могла об этом рассказать. И в следующий раз, когда дома никого не было, он пришел и стал душить меня до тех пор, пока я почти не потеряла сознание, и тогда он снова изнасиловал меня. Так продолжалось несколько месяцев.

- Так почему же ты не рассталась с ним? Почему ты не рассказала об этом родителям?

- Не хотела, чтобы отец и братья узнали, только его тете рассказала, но она сказала, что раз он мой жених, ему видней, как себя со мной вести. Я надеялась, что мы поженимся, а потом я с ним расстанусь. Просила, чтобы он перестал меня насиловать, грозилась, что покончу с собой. Он хладнокровно ответил, что если я это сделаю, он опозорит меня среди моей семьи и родственников. А вечером того же дня позвонила его тетя и стала оскорблять меня и мою мать, требовала, если мы хотим смыть мой позор, то должны купить квартиру, и тогда ее племянник женится на мне. Мой отец, узнав об этом разговоре, вернул кольцо и сказал, что не хочет породниться с такими людьми. Отец до сих пор не знает, что меня насиловал и избивал этот подонок.

- Сейчас прокуратура занимается расследованием твоего дела. Что об этом знает твоя семья?

- После того как я сказала, что покончу с собой, он испугался и пытался меня успокоить. Но вскоре он опять принялся за старое, я не выдержала и выпила уксус. В Токсикологическом центре, куда меня доставили, сообщили обо всем в полицию. Когда моя мама пришла в больницу, родственники моего «жениха» напали на нее и сказали, что ее дочь гулящая и поэтому пыталась покончить с собой. А этот подонок сказал мне, что из-за моей попытки суицида ему ничего не грозит, вопрос закрыт и никакой свадьбы не будет.

- Почему ты раньше не говорила никому о том, что с тобой происходит? У тебя из горла сочится кровь, да еще и инфаркт перенесла, почему ты довела себя до такого состояния?

- Мне сейчас безразлично мое состояние. Я днями напролет плачу и ничего не ем. Только после обращения в приют общественной организации «Темиз дунья» и настояний главы организации Мехрибан Зейналовой согласилась лечиться. Может, потом смогу бороться за свое доброе имя. Мама не осуждает меня, наоборот, говорить, что я должна быть сильной и отстаивать свою правоту. После прохождения курса лечения я обращусь в суд и потребую компенсировать мое лечение. Собираюсь обратиться с заявлением на него и в прокуратуру, чтобы расследование моего дела шло под ее контролем. Этот подонок издевался надо мной и довел до попытки самоубийства. Чтобы его наказать, я должна быть сильной.