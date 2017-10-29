Фрэнк Элькапони тоже хочет стать президентом Азербайджана

Известный под именем Фрэнк Элькапони бизнесмен Физули Мамедов грезит желанием принять участие на президентских выборах 2018 года.

Так, на своей странице в соцсети Фейсбук бизнесмен привел онлайн-голосование по вопросу: «За кого вы отдадите свой голос на президентских выборах в Азербайджане?» В качестве одного из кандидатов в президенты там указан сам Физули Мамедов.

Фрэнк Элькапони – классический представитель ураганных 90-х. Уроженец Ордубада, Ф.Мамедов в начале 90-х отправился в Россию, где сумел сколотить себе состояние. Женившись на итальянке, он сменил свое имя на "Фрэнк Элькапони", при этом не скрывая своего восхищения героем 30-х годов, американским гангстером Аль Капоне.

В конце 90-х Ф.Элькапони вернулся в Баку и создал здесь свою политическую партию - «Азербайджан — XXI век». Наряду с политической партией была учреждена и одноименная газета. Потратив на свою неудачную политическую деятельность колоссальные деньги, бизнесмен вернулся в Россию, где несколько раз бывал арестован.

Имя Ф.Элькапони фигурирует в ряде мошеннических скандалов и даже в торговле наркотиками. В последний раз бизнесмен был задержан по обвинению в обороте наркотиков. Последние годы Ф.Элькапони посещает Азербайджан лишь изредка.