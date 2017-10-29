Тайна убийства Кеннеди: агент КГБ и странная утечка

26 ноября правительство США обнародовало документы по убийству Джона Кеннеди. На сегодняшний день в распоряжении общественности и журналистов находится 88% этих документов в аутентичном виде и 11% - в редакторской правке. Полностью засекреченным остаётся лишь 1% бумаг.

Продолжается работа по изучению всех опубликованных 26 ноября 2891 документа. Пока что усматривается несколько ключевых деталей дела об убийства 35-го президента США.

Джон Кеннеди был застрелен во время визита в Даллас 22 ноября 1963 года. Американский лидер получил смертельную рану, когда вместе со своей женой Жаклин ехал в президентском кортеже по Элм-Стрит.

Убийцей Кеннеди признан единственный подозреваемый — Харви Ли Освальд. Он был также застрелен через два дня после гибели президента США владельцем далласского клуба Джеком Руби.

Смерть Кеннеди с первых дней стала поводом для различных теорий, согласно которым убийство президента приписывалось агентам СССР, кубинским спецслужбам, политикам и мафиозным структурам внутри США. Какие же новые данные были обнародованы?

Факт 1. Директор ФБР Эдгар Гувер получал сообщения об угрозе жизни Харви Ли Освальда, задержанного по подозрению в убийстве Кеннеди

По воспоминаниям Гувера, в далласское отделение ФБР поступил звонок с предупреждением об угрозе жизни Освальда. ФБР уведомило о звонке местную полицию и дважды попросило усилить меры по охране Освальда. "Однако этого не было сделано", — резюмирует Гувер.

Факт 2. ФБР пыталось отследить деятельность Освальда ещё до убийства Кеннеди

В октябре 1963 года далласское отделение ФБР предпринимало попытку отследить деятельность Освальда. Освальд представлял интерес для сыщиков, опирающихся на "кубинские ресурсы". "В настоящее время мы пытаемся определить местонахождение Харви Ли Освальда", — сказано в документе.

Факт 3. В СССР опасались начала третьей мировой

Согласно данным американского Федерального бюро расследований (ФБР), в СССР были шокированы убийством президента США и опасались, что имел место заговор политиков во главе с Линдоном Джонсоном. Кроме того, руководство СССР рассматривало вариант, при котором некоторые отчаянные американские генералы могут начать третью мировую войну, если они посчитают, что в убийстве президента США принимал участие Советский Союз.

Сам Освальд, по информации ФБР, в СССР описывался как "невротический маньяк, предающий как свою страну, так и всё остальное".

Факт 4. Кастро отрицал свою причастность к покушению

Лидер Кубы Фидель Кастро сказал, что его страна не стоит за убийством президента Кеннеди. Однако, как сообщает ФБР, посол Кубы в США отреагировал на убийство Кеннеди "с явным воодушевлением".

Факт 5. Освальд общался с агентом КГБ перед убийством Кеннеди

Согласно перехваченному звонку из Мехико, Харви Ли Освальд 28 сентября 1963 года посещал посольство СССР и говорил с консулом Валерием Костиковым. Освальд позвонил в советское посольство 1 октября и на ломаном русском назвался по имени, попросил о встрече и спросил у охранника, ответившего на звонок, было ли что-то новое "относительно телеграммы в Вашингтон". Также в документах отмечается, что Костиков являлся агентом КГБ и был оперативным сотрудником в операции, которая спонсировалась 13-м управлением КГБ, в ведении которого, по мнению ФБР, находились "саботаж и убийства".

Факт 6. Убийца Освальда был импульсивным и упрямым человеком

Убийца Харви Ли Освальда Джек Руби был упрямым и импульсивным человеком, говорится в документах. Убийство Кеннеди огорчило его больше, чем смерть собственного отца, хотя информатор ФБР был удивлён тем, что Руби убил Освальда, а не ранил в ноги с целью привлечения к себе внимания.

Факт 7. Британской газете Cambridge Evening News посоветовали ждать "больших новостей" за 25 минут до убийства Кеннеди

За 25 минут до покушения на президента США Джона Кеннеди в британскую газету Cambridge Evening News поступил анонимный звонок с советом связаться с посольством США в стране по поводу неких "больших новостей".

Звонивший положил трубку, не уточнив, о какой именно информации идёт речь.

После сообщений о смерти президента репортёр, получивший загадочный звонок, проинформировал полицию Кембриджа об анонимном звонке, а полиция соответственно доложила о нем в британскую разведку MI5.