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Роухани: «Иран продолжит развивать ракетную программу»

 

Иран продолжит развивать свою ракетную программу с целью защиты страны. Об этом заявил президент республики Хасан Роухани.

"Мы производили, производим и продолжим производить ракеты, это не нарушает никаких международных соглашений", - цитирует в воскресенье выступление Роухани перед парламентом агентство Reuters.

Ранее заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи заявлял, что ракетная программа Тегерана носит исключительно оборонительный характер и не имеет отношения к соглашению по иранскому атому.

На военном параде в Тегеране 22 сентября была впервые продемонстрирована новая баллистическая ракета иранского производства "Хорамшахр". Во время парада, на котором были представлены новейшие образцы военной техники, стоящей на вооружении армии Исламской Республики, Роухани также заявил о намерении руководства ИРИ укреплять ракетный потенциал страны.

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