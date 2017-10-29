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У Шпицбергена нашли разбившийся российский вертолет

 

Обломки российского вертолета Ми-8 обнаружены на дне моря возле архипелага Шпицберген. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на координационный спасательный центр по Северной Норвегии.

«Обломки российского вертолета Ми-8, числившегося пропавшим с 26 октября, были найдены на дне моря в точке, расположенной в 1,2 морской мили (2,2 километра) к северо-востоку от мыса Хеер на глубине 209 метров. Поисково-спасательная операция завершена. Полиция будет отвечать за операцию по поиску тел жертв катастрофы», — рассказали спасатели.

Вечером 28 октября на помощь норвежским коллегам отправились сотрудники МЧС России. Успели ли они принять участие в поисках, не сообщается.

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