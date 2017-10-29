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Главная новость российских СМИ: карабахские сепаратисты поддержали Каталонию

 

Несколько дней назад парламент Каталонии провозгласил независимость региона от Испании. Вслед за этим Мадрид, основываясь на Конституции страны, объявил о роспуске правительства автономии и отстранении от должности лидера сепаратистов Карлоса Пучдемона. Некоторые эксперты, заглядывая в будущее, не исключают, что это противостояние может вылиться в гражданскую войну.

Как бы то ни было, ни одно государство мира пока не спешит с признанием независимости Каталонии. Свою поддержку каталонцам выразили лишь сепаратистские образования на постсоветском пространстве – Абхазия, Южная Осетия и "Нагорный Карабах".

Вызывает удивление тот факт, что пустые заявления сепаратистов о поддержке каталонцев активно тиражируются ведущими российскими СМИ. Одним из таких случаев является заявление главы МИД т.н. «НКР». Благодаря  российским СМИ, включая RT, РИА Новости, ТАСС и др., ничего не значащее заявление из «НКР» неожиданно обрело квази-важность.

Так же в качестве важных новостей российские СМИ освещают визит главы МИД сепаратисткой Южной Осетии Дмитрия Медоева в Каталонию, где он обещал "в случае необходимости" признать независимость региона.

Причины такого бурного интереса российских СМИ к событиям в Каталонии и пропаганды сепаратистов в интервью испанской газете El Pais раскрыл экс-президент Эстонии Тоомас Ильвес.

По его словам,  Кремль ведет ужасную войну, чтобы расколоть ЕС изнутри.

«У меня не вызывает тревоги классический сценарий эпохи "холодной войны" - вооруженное нападение на мою страну или других членов НАТО или ЕС. Но очевидно, что Россия горячо желает ослабить наши демократии, поощряя раздоры, а иногда сепаратизм, в том числе в США, где подложные российские страницы в Facebook продвигали независимость Техаса и Калифорнии.

В США и Европе мы видели фейковые российские аккаунты в Facebook, которые подогревают трения как с крайне правых позиций, так и с крайне левых, возбуждая страсти против центристских правительств. Почему? На почве хаоса легитимность институтов утрачивается. Распад ЕС, НАТО и, фактически, распад государств - членов ЕС, таких как Испания, - огромная опасность для Запада и то, к чему Россия активно стремится», - сказал он.

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