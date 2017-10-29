В Стамбуле предотвращен теракт

Департамент полиции Стамбула сделал письменное заявление в отношении террориста, обнаруженного в Байрампаше, передают турецкие СМИ.
В заявлении говорится, что, помимо начиненного взрывчаткой автомобиля, на парковке торгового центра был выявлен заминированный мотоцикл.
Отмечается, что полиция раскрыла две ячейки ИГ, задержав четверых их членов.
Полиция обнаружила множество материалов, используемых для создания бомб, в том числе химические вещества, металлические шарики, гвозди, винты, пульты дистанционного управления, а также двигатели, электронные схемы, кабели, батареи и т.д.