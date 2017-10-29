Глава Amazon вновь обошел Билла Гейтса в рейтинге самых богатых

Глава интернет-компании Amazon Джеффри Безос в очередной раз обошел основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, заняв первую строчку в рейтинге самых богатых людей на планете по версии журнала Forbes. сообщает ТАСС.
Лидерство Безоса было закреплено также в аналогичном списке, составляемом агентством Bloomberg.
Глава Amazon стал лидером в обоих рейтингах в пятницу. Это произошло вслед за публикацией положительного квартального отчета компании в четверг, после чего ее акции поднялись сразу на 13%. По версии Forbes, в настоящее время капитал 53-летнего Безоса оценивается несколько более $93 млрд. Между тем в активе у 62-летнего Гейтса их - всего-то - 89,9 млрд.