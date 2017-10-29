Саакашвили вновь собрал народ в центре Киева

В Киеве возле здания Верховной рады Украины началось очередное народное вече, организованное экс-президентом Грузии и бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, передает РИА «Новости».

В акции принимают участие несколько сотен человек. Организаторы веча со сцены объявили, что полиция препятствует проходу людей на собрание.

Ожидаются выступления на митинге самого Саакашвили, его соратников-партийцев, а также ряда популярных украинских политиков.

Было заявлено о намерении Саакашвили выдвинуть новые требования к украинскому президенту Петру Порошенко.