В Мьянме арестовали турецких журналистов

В Мьянме двое иностранных журналистов, работающих на государственный турецкий телеканал TRT, обвинены в нарушении местного закона об импорте после того, как они запустили дрон над зданием парламента страны, передает AFP.

Оба иностранца, а также двое же оказававших им содействие местных жителя будут содержаться под стражей до начала судебного разбирательства. Им грозит наказание в виде тюремного заключения сроком на три года либо денежнего штрафа по обвинению в импроте «ограниченных или запрещенных товаров».

Иностранцы - сингапурец Лау Хон Мень и малазиец Мок Чой Лин работали в содружестве с местными гражданами - известным журналистом Аунгом Наинбом Су и его водителем.

Арест произошел на фоне усиления напряженности во взаимоотношениячх между Мьянмой и Турцией в связи с ситуацией вокруг мусульман-рохинджа.