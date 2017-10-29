В США женщина приехала грабить банк с ребенком

В США 28-летняя женщина ограбила банк, пока ее шестилетняя дочь дожидалась ее в такси, сообщает New York Daily News.
Инцидент произошел в Лонг-Айленде (Нью-Йорк). Диана Марини в субботу зашла в банк Chase и передала кассиру записку с требованием отдать ей деньги. Тот требование выполнил, после чего Марини покинула банк, сев в припаркованную машину, где ее дожидалась дочь. Полиция вышла на след Марини, и она была арестована по обвинению в осуществлении грабежа и в создании угрозы благополучию ребенка.