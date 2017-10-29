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В Барселоне митингуют сторонники Испании

 

Противники независимости Каталонии вышли на улицы Барселоны, чтобы выразить несогласие с решением местных властей. Об этом 29 октября сообщает РИА Новости.

Противники независимости Каталонии — сторонники единой Испании — вышли на улицы Барселоны, чтобы выразить несогласие с решением местных властей, объявивших о независимости автономного сообщества. Организатором митинга выступила общественная организация «Каталонское гражданское общество», которую поддержали центристская партия «Граждане», соцпартия Каталонии и правящая в Испании правая Народная партия.

Все три партии находятся в оппозиции к местным властям, их депутаты отказались принимать участие в незаконном, по их мнению и мнению испанского правительства, голосовании по резолюции о независимости в пятницу.

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