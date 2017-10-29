Подписаться на уведомления
 

Турция освободила от пошлин нахчыванские товары

 

По решению Кабинета министров Турции, производимые в Нахчыване 43 наименований продукции (13 - сельскохозяйственных и 30 - промышленных товаров) будут ввозиться на территорию Турции без импортных пошлин и на льготных условиях.

Об этом было объявлено на прошедшем в воскресенье в турецком городе Игдыр турецко-азербайджанском бизнес-форуме. Как сообщили Trend в Министерстве экономики Азербайджана, согласно решению турецкого правительства, ежегодно производимые в Нахчыване товары на сумму 100 миллионов долларов будут ввозиться в Турцию без уплаты импортных пошлин.

"Данное решение принесет значительный вклад в развитие региона и торговых отношений между Азербайджаном и Турцией",- сказали в Минэкономики.

436 просмотров


Старости
Митинг оппозиции: ожидали взрывы, получился провал
Митинг оппозиции: ожидали взрывы, получился провал фото, обновлено 17:24
Наша погода
Сегодня 30° / 16°
30 Окт 26° / 14°
31 Окт 18° / 12°
1 Ноя 16° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9782 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

Россиянин поднял штангу весом в 440 килограммов
Бельгия может предоставить убежище Пучдемону
В Турции задержали двух азербайджанцев из ИГИЛ
Аномально теплая погода в Баку
Турция освободила от пошлин нахчыванские товары
Боевики ИГ хотели убить четырехлетнего принца Джорджа
В Барселоне митингуют сторонники Испании
В США женщина приехала грабить банк с ребенком
В Мьянме арестовали турецких журналистов
Саакашвили вновь собрал народ в центре Киева
Глава Amazon вновь обошел Билла Гейтса в рейтинге самых богатых
В Стамбуле предотвращен теракт
Главная новость российских СМИ: карабахские сепаратисты поддержали Каталонию
В Пакистане похитили афганского чиновника
Долгожданная медаль: туркменские чиновники рассмешили весь интернет видео
Хафиз Мамедов написал в haqqin.az: «Так они и разграбили миллиарды» сенсационное письмо
У Шпицбергена нашли разбившийся российский вертолет
Новые санкции США парализуют экономику России наша аналитика
Роухани: «Иран продолжит развивать ракетную программу»
Тайна убийства Кеннеди: агент КГБ и странная утечка
Фрэнк Элькапони тоже хочет стать президентом Азербайджана
Аида Мамедова: «Познакомились на фейсбуке, встретились, и он изнасиловал меня» приемная haqqin.az
Хан и Мамедгулиев не верят в европейскую Армению
В Турции перевернулся автобус с японскими туристами
У армян новый покровитель – «Няша»
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться