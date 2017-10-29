Турция освободила от пошлин нахчыванские товары

По решению Кабинета министров Турции, производимые в Нахчыване 43 наименований продукции (13 - сельскохозяйственных и 30 - промышленных товаров) будут ввозиться на территорию Турции без импортных пошлин и на льготных условиях.

Об этом было объявлено на прошедшем в воскресенье в турецком городе Игдыр турецко-азербайджанском бизнес-форуме. Как сообщили Trend в Министерстве экономики Азербайджана, согласно решению турецкого правительства, ежегодно производимые в Нахчыване товары на сумму 100 миллионов долларов будут ввозиться в Турцию без уплаты импортных пошлин.

"Данное решение принесет значительный вклад в развитие региона и торговых отношений между Азербайджаном и Турцией",- сказали в Минэкономики.