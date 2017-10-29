Аномально теплая погода в Баку

В понедельник, 30 октября в Баку сохранится теплая погода. Об этом говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов АР.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами слабый туман, умеренный юго-западный ветер днем усилится. Температура воздуха на Абшероне ночью составит 14-16, днем — 20-25 градусов тепла, в Баку ночью 14-16, днем — 23-25 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 754 до 749 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70%, днем — 40-50%.

В регионах Азербайджана осадков не прогнозируется, утром местами туман, к вечеру в некоторых западных районах возможны кратковременные дожди. Западный ветер местами усилиться. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов, днем — 21-26, в горах ночью 5-10, днем — 15-20 градусов тепла.