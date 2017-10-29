Бельгия может предоставить убежище Пучдемону

Госсекретарь Бельгии по миграционной политике и вопросам предоставления убежища Тео Франкен не исключил возможности предоставления страной политического убежища отстраненному от должности главы правительства Каталонии Карлесу Пучдемону и отметил, что в этом случае Испании будет трудно добиться его экстрадиции, сообщает издание Libre Belgique.

"Решение должен будет принять судья, пройдет процедура предоставления убежища. Если он получит убежище, его будет трудно экстрадировать в Испанию. Закон препятствует этому", — сказал в эфире фламандского телеканала VRT Франкен, представляющий правую партию "Новый фламандский альянс" (N-VA).

По его словам, "глядя на ситуацию, на репрессии со стороны Мадрида и разговоры о тюремном заключении, можно задаться вопросом о возможности справедливого судебного процесса".

"Это осложнило бы наши дипломатические отношения с Испанией", — признал госсекретарь.