Российские корабли вошли в Средиземное море

Российские корветы «Бойкий» и «Сообразительный», а также танкер «Кола» завершили свое прохождение Гибралтарского пролива и вошли в Средиземное море. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота России.

«В ближайшее время корабли перейдут к месту якорной стоянки в западном районе Средиземного моря, где будет проведено очередное пополнение запасов до требуемых норм», — сообщили во флоте.

В пресс-службе добавили, что в дальнейшем российские моряки продолжат выполнять учебно-боевые задачи в акватории Средиземного моря.