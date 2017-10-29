Массовая драка беженцев в Брюсселе

Полиция выясняет причины драки, в которой в субботу в коммуне Андерлехт в Брюсселе приняли участие, по разным источникам, от 60 до 100 человек, сообщили бельгийские СМИ.

Сотрудники местных правоохранительных органов полагают, что столкновение произошло между местной молодежью и размещенными в коммуне беженцами из Сирии. Когда полицейские прибыли на место происшествия, участники беспорядков уже успели разбежаться, передает Интерфакс.

В результате драки двое человек получили легкие ранения и четверо были задержаны полицией. Определяется ущерб, который был причинен автомобилям и близлежащим зданиям.

Для усиленного патрулирования района ЧП местная полиция получила подкрепление от федеральной, отмечают СМИ.