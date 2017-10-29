США хотели применить на Кубе биологическое оружие

Правительство США в 1960-х рассматривало план уничтожения урожая на Кубе с помощью биологического оружия. Об этом стало известно из рассекреченных документов об убийстве президента Джона Кеннеди.

План «сельскохозяйственного саботажа» на острове обсуждался 6 сентября 1962 года на встрече, посвященной операции «Мангуст». Генерал Картер предложил в ходе нее использовать «биологические вещества» для уничтожения кубинского урожая. При этом он указывал на «крайнюю сложность такой операции и ужасающие последствия неудачи».

В свою очередь советник Кеннеди Макджордж Банди призвал к неиспользованию в операции химикатов.

Также в документе содержится предложение обсудить план «атаки на персонал СССР на территории Кубы».