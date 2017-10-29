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Собчак: Сталин уничтожил русский мир

 

Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о своем намерении баллотироваться в президенты России, заявила, что советский лидер Иосиф Сталин «уничтожил русский мир». Об этом она написала в своем инстаграме.

По словам Собчак, Сталин «уничтожал самых лучших, самых умных, самых смелых людей».

«Это, по сути, полномасштабный геноцид русского народа. Сталин уничтожил русский мир, который нам так и не удалось восстановить. Ничего неоднозначного в Сталине нет», — сказала она.

Также она заявила, что Сталин «сделал все, чтобы отбросить страну на столетие назад».

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