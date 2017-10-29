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За похищенного азербайджанского бизнесмена требуют 1,5 миллиона евро

Автор: Отдел информации 

Уроженца Азербайджана похитили в Петербурге вооруженные люди в касках. Момент попал на видео. Вскоре мужчина позвонил жене и сообщил, что его арестовали, а также попросил передать его связному полтора миллиона евро. Мобильный, с которого был совершен звонок, был запеленгован в трех районах Ленобласти.  

Как сообщает "Фонтанка", вечером 27 октября в полицию Выборгского района Петербурга обратилась 45-летняя петербурженка. По ее словам, еще 25 октября рядом с домом на проспекте Энгельса трое неизвестных якобы похитили её 48-летнего мужа. После этого у женщины потребовали выкуп в 1,5 миллиона евро.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как мужчину валят на землю трое вооруженных людей в касках. Затем его запихивают в припаркованный тут же микроавтобус Volkswagen Caravelle темно-синего цвета.

Издание отмечает, что сумма в полтора миллиона евро представляется несоразмерной реальному уровню благосостояния четы. Супруга работает агентом по недвижимости, а муж, по данным СПАРК-Интерфакс, некогда состоял совладельцем небольшой фирмы по доставке продуктов питания, в 2013 году закрывшейся. 

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