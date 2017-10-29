Российский министр назвал биткоин «денежным суррогатом»

Министр финансов России Антон Силуанов выступил категорически против хождения в России криптовалюты, передает телеканал «Россия 1».

«Биткоины — это не денежные знаки Российской Федерации, не рубли. Доверия к ним никакого. Это обычный суррогат, денежный суррогат. Кто-то сравнивает это с пирамидой, с МММ. Во всяком случае это - инструмент, с которым лучше работать только профессиональным участникам, кто понимает, в какую сторону будет расти или падать индекс такой криптовалюты. Поэтому, безусловно, основа для расчетов как была, так и есть, — это рубль», — сказал он.

Силуанов назвал «однозначным» то, что в России реально не получит хождения «никакая криптовалюта».