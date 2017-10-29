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Трамп призвал привлечь Клинтон к ответственности

 

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не видел такой "злости и единства" среди республиканцев по поводу отсутствия расследования того, как Хиллари Клинтон собирала на него лживое досье, и призвал "сделать что-нибудь" с этим.

"Никогда не видел такой республиканской злости и единства, как из-за моей обеспокоенности из-за того, что нет расследования по Клинтон, которая создала лживое досье (12 миллионов долларов?)", — написал Трамп в Twitter.

По его словам, это не единственное, за что бывшего кандидата от демократов нужно призвать к ответу. "Урановая сделка с Россией — 33 тысячи долларов, плюс удаленные электронные письма. Экс-глава ФБР Джеймс Коми это порешал. Но вместо этого они ищут фальшивые связи, Трамп/Россия, которых не существует", — заявил президент.

"Демократы используют эту ужасную и вредную для нашей страны охоту на ведьм для ответных ударов, как никогда раньше. Столько вины демократов и Клинтон, сейчас факты выплёскиваются наружу. Сделайте что-нибудь!" — подытожил Трамп.

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