Британский министр оказался в центре скандала

Министр международной торговли Великобритании Марк Гарнье оказался в центре скандала по факту его просьбы к своей секретарше о покупке для него секс-игрушек. Как пишет Independent, Гарнье признал, что действительно обращался с женщине с подобной просьбой, и теперь аппарату правительства надлежит провести расследование на предмет выяснения соответствия поступка Гарнье министерскому кодексу.

Все это происходит на фоне многочисленных сообщений о практике сексуальных домогательств в Вестминстере.

Гарнье признал, что называл секретаршу «сахарными титьками», прося ее о приобретении секс-игрушек, однако категорически отверг обвинения в сексуальных домогательствах к ней.